ريال مدريد يتوج بلقب السوبر الإسباني

الرياض- سانا

توج فريق ريال مدريد اليوم بلقب السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على اتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل .

وسجل لفريق ريال مدريد كل من اللاعبين لوكا مودريتش في الدقيقة 38 وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وكاد راؤءول غارسيا لاعب أتلتيك بيلباو أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 63 بتسديدة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الريال ليعود مرة أخرى ويسدد كرة رأسية لمست يد ميليتاو مدافع ريال مدريد داخل منطقة الجزاء ما استدعى تدخل تقنية الفار حيث قرر الحكم طرده واحتساب ركلة جزاء أهدرها غارسيا بتألق تيبو كورتوا حارس مرمى الريال ليحافظ على شباكه نظيفة في الدقيقة 89.