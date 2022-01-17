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ليفربول يفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنكليزي

2022-01-17

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من فابينيو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وتاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الانكليزي بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ 14 من جدول ترتيب فرق الدوري.

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