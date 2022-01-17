السورية للتجارة تستجر أكثر من مئة طن حمضيات من مزارعي اللاذقية

اللاذقية-سانا

بلغت كمية الحمضيات التي استجرتها المؤسسة السورية للتجارة من المزارعين في محافظة اللاذقية اليوم أكثر من مئة طن من مختلف الأصناف وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الحكومية لاستجرار وتسويق الحمضيات من المزارعين في الساحل السوري.

وذكر سامي هليل مدير فرع السورية للتجارة في تصريح لمراسل سانا أن المؤسسة استجرت اليوم ما يزيد على مئة طن من أربع مناطق في المحافظة “اللاذقية المدينة وجبلة والقرداحة والحفة” وتم تسويقها إلى محافظات السويداء ودمشق وحماة.

وأوضح هليل أن مجموع ما تم استجراره من الحمضيات منذ بدء تنفيذ الخطة بهذا الشأن بلغ نحو 350 طناً من مختلف الأصناف مشيراً إلى أن فرع المؤسسة مستمر بتوزيع نحو 4000 صندوق حقلي بسعة 20 كغ للصندوق الواحد بشكل يومي على الفلاحين في المناطق المذكورة بهدف تعبئتها بالمحصول ليصار إلى شرائها وتسويقها من قبل المؤسسة إلى مختلف المحافظات.

وكانت السورية للتجارة حددت الأسعار التي تقوم بدفعها للمزارعين خلال هذا الأسبوع وفق ما يلي: صنف أبو صرة معبأ بصناديق من المؤسسة سعر الكيلو غرام الواحد يتراوح بين “300 و500 و650” ليرة سورية حسب درجة الجودة بينما المعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع فيتراوح سعر الكيلو غرام الواحد بين “400 و600 و750” ليرة حسب درجة الجودة والمعبأ بأكياس نايلون من المزارع الكيلو الواحد يتراوح بين “350 و550” ليرة.

وبالنسبة لصنف الحامض البلدي حددت السورية للتجارة سعره بـ “900” ليرة للكيلو معبأ بصناديق من المؤسسة وبسعر “1000” ليرة للكيلو للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع وسعر صنف حامض أميركي “700” ليرة معبأ بصناديق المؤسسة وبـ “800” ليرة للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع وصنف مندلينا نخب أول بسعر “1000” ليرة للكيلو بصناديق المؤسسة وبـ”1100″ ليرة للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع وصنف “مندلينا نخب ثان بـ”800″ ليرة للكيلو بصناديق المؤسسة و”900” ليرة للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع وصنف الماير بسعر “300” ليرة سورية للكيلو المعبأ بصناديق المؤسسة.

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