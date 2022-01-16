إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين قرب مدخل القرية على طريق جنين نابلس وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس ما ألحق أضراراً بها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس وقرية النبي إلياس في قلقيلية واعتقلت فلسطينيين اثنين.

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