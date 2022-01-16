فرسان سورية يتألقون في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

أبو ظبي-سانا

اختتم فرسان سورية مشاركتهم ببطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز اليوم بإحراز نتائج جيدة بعدد من الفئات.

ففي اليوم الختامي للبطولة حل الفارس شادي غريب بالمركز الأول في نهائي مسابقة فئة الخيول الصغيرة وفي المباراة النهائية لمنافسات الفرسان الشباب أحرز الفارس محمد أسامة الزبيبي المركز الأول.

وكان فرساننا افتتحوا البطولة التي أقيمت منافساتها بنادي أبو ظبي للفروسية بإحراز مراكز متقدمة ففي المباراة الأولى المخصصة للخيول الصغيرة نال الفارس فراس حمامة المركز الأول وفي المباراة الثانية المخصصة لفئة الأطفال أحرز الفارس صبري بادنجكي المركز الثالث وفي المباراة الثالثة شوط الفرسان الناشئين حل الفارس ليث غريب في المركز الثاني تلاه الفارس ياسر المصري أما في المباراة الرابعة لارتفاع 120 سم نالت الفارسة آية حمشو المركز الأول.

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