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فوز السكك على محردة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

2022-01-16

حماة-سانا

فاز فريق السكك على محردة بنتيجة 78-65 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة محردة الرياضية ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب المجموعة الشمالية لدوري الدرجة الثانية بكرة السلة لفئة الرجال.

ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق السكك محافظاً على صدارة الترتيب فيما تعرض محردة لخسارته الثانية مقابل فوز وحيد على اليرموك في الجولة الأولى.

وتضم المجموعة الشمالية كلا من أندية السكك والعروبة ومحرده واليرموك تلعب فيما بينها ذهابا وإياباً حيث سيتأهل الأول والثاني منها إلى الدور الثاني.

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