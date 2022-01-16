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استقالة 872 عضواً من حزب العدالة والتنمية بشكل جماعي في تركيا

2022-01-16

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة زمان التركية أن 872 عضواً من حزب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أعلنوا استقالتهم خلال الأسبوع الماضي بمن فيهم رئيسة فرع النساء في المنطقة اميل اوز اكمازلار.

وأوضحت الصحيفة أن “أسباب استقالة الأعضاء هو رفضهم لطريقة ادارة حزب العدالة والتنمية عدا عن تعرضهم للمضايقات”.

كما لفتت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الاضطرابات الخطيرة داخل الحزب في مدينة آيدن متوقعة ازدياد الاستقالات خلال الأيام المقبلة.

وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “متروبول” نهاية العام الفائت حول الانتخابات المقبلة في تركيا أظهر استمرار تراجع التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام تحالف المعارضة التركية.

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