حزب العمال البريطاني يحقق أكبر تقدم على حزب المحافظين منذ 2013

لندن-سانا

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم تقدم حزب العمال المعارض في بريطانيا على حزب المحافظين الحاكم وذلك في أكبر تقدم منذ عام 2013 على خلفية فضائح تتعلق بعقد تجمعات في داونينغ ستريت أثناء فترات الإغلاق التي فرضت لاحتواء تفشي كوفيد19.

وذكرت رويترز أن 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه مركز أوبينيوم أعربوا عن دعمهم لحزب العمال في مقابل 31 بالمئة لحزب المحافظين الذي يرأسه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكانت الفضيحة التي مني بها جونسون ألقت بظلالها على حزبه الحاكم المحافظين وأعادته 10 سنوات إلى الخلف حيث قالت وسائل إعلام بريطانية: إن الموظفين في مقر إقامة جونسون أقاموا تجمعات في أثناء فرض إجراءات العزل العام وكان رئيس الوزراء يشهد التجمعات بانتظام ويشجع الموظفين على “تفريغ طاقتهم المكبوتة” حسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.