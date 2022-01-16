التراث الفلسطيني حاضر في معرض للتطريز والأعمال اليدوية

دمشق-سانا

أقام اتحاد الأدباء والكتاب والصحفيين الفلسطينيين معرضاً للتطريز والأعمال اليدوية شارك فيه الفنانون هاني الركوعي ورنا قنواتي ونعمة حسين الخالد بمواضيع متنوعة وحلات فنية جديدة.

وتنوعت نتاجات المعرض في أصنافها فشملت ألبسة ومحافظ وخرائط وإكسسوارات نسائية ومنزلية وتنوعت تصاميمها وألوانها وزخارفها المستوحاة من الطبيعة الفلسطينية.

وبدورها عرضت الباحثة الدكتورة نجلاء الخضراء التاريخ الثري والزاخر لتطور الزي الفلسطيني الشعبي عبر العصور وزخارفه وتصاميمه مشيرة إلى تمايز هذه الزي جمالياً وزخرفياً ولونياً بين منطقة فلسطينية وأخرى.

وبينت الخضراء الضرر البالغ الذي أحدثه الاحتلال الصهيوني على هوية وحضور هذا الزي في الحياة اليومية للنساء الفلسطينيات من خلال تدميره لقرى وبلدات فلسطينية وعبثه بديمغرافية فلسطين وفصله ودمجه الإداري بين بلداتها وقراها.

وقدمت جمعية التراث الشعبي لوحة تذكارية عن الشاعر والمناضل خالد أبو خالد.

كما قدم المغني نضال حميد والعازف كنان داوود فقرة غنائية وكان لفرقة أبو شادي المجوز والطبلة فقرة أخرى من التراث الغنائي الشعبي الفلسطيني.

محمد خالد الخضر