بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة البعث وفرع جامعة دمشق في درعا

حمص و درعا-سانا

بدأت اليوم في جامعة البعث بحمص وفرع جامعة دمشق في درعا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وبين الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث في تصريح لمراسلة سانا أن 86 ألف طالب وطالبة تقدموا اليوم لامتحانات الفصل الأول بعد استكمال كل التحضيرات ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في أجواء مريحة ووفق التعليمات الامتحانية مشيراً إلى أن الكليات أنهت إعداد البرامج والجداول الامتحانية وتوزيع المراقبين على القاعات وتأمين كل المستلزمات.

كما تقدم نحو 22 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول يتوزعون على ست كليات وأربعة معاهد تابعة لفرع جامعة دمشق في درعا.

وأشار عبد العزيز الجوماني رئيس فرع درعا للاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى قيام المعنيين بالامتحانات بتجهيز القاعات بكل المستلزمات لضمان سير العملية الامتحانية على الوجه المطلوب لافتاً إلى التزام الطلبة بالتعليمات الامتحانية.

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