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الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء

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