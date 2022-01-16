الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء

الأحد / 16 / 01 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
عبد اللهيان يدعو إلى الاهتمام بقضية المهجرين السوريين وإلغاء الإجراءات القسرية
2022-01-16
إيران: ضرورة رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2022-01-15
فيرشينين يبحث مع رافانيان مستجدات الأوضاع في سورية
2022-01-15
قاسمي: توافق سوري إيراني على إنشاء مصرف ومناطق حرة مشتركة
2022-01-15
روسيا وإيطاليا تبحثان الحل السياسي للأزمة في سورية
2022-01-14
فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2022-01-14
بتكليف من الرئيس الأسد.. السفير عبد الكريم يقدم التعازي بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر الحاج
2022-01-13
محليات
تقديم مساعدات إغاثية للأسر المهجرة إلى مدينة الحسكة جراء العدوان التركي
2022-01-16
مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الخامسة
2022-01-16
أمطار متفرقة في أغلب المحافظات أعلاها 35 مم في طرطوس
2022-01-16
تعاون علمي وفني بين محافظة دمشق وهيئة الاستشعار عن بعد
2022-01-16
سماكة الثلوج تصل إلى 5 سم في مناطق مرتفعة بالسويداء
2022-01-16
أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر
2022-01-16
وفاة طفلتين إثر حريق في منزل بمدينة درعا
2022-01-15
رياضة
استعداداً لبطولة الجمهورية… فنية المصارعة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة
2022-01-16
أستراليا تقرر ترحيل ديوكوفيتش لرفضه لقاح كورونا
2022-01-16
نيجيريا تتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية
2022-01-15
إقالة شفشينكو من تدريب جنوى
2022-01-15
الروسي كاراتسيف يحرز لقب بطولة سيدني للتنس
2022-01-15
مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي
2022-01-15
أول بطولة ودية لرياضة الـ كابادي الهندية في دمشق
2022-01-15
اقتصاد
تنفيذ كامل خطة زراعة محصولي القمح والشعير بدرعا
2022-01-16
البازارات والمعارض ملتقى إبداعي وعائد اقتصادي وترويجي
2022-01-15
طرطوس واللاذقية.. تسويق 125 طناً من الحمضيات
2022-01-15
21754 طناً من الأعلاف جاهزة للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية بحلب
2022-01-15
نوفاك: سياسات المسؤولين الأوروبيين المتسرعة سبب أزمة الطاقة بأوروبا
2022-01-15
اكتشاف حقل غازي جديد في بئر زملة المهر 1 بتدمر
2022-01-15
التسليف الشعبي يحقق نمواً تجاوز 130 % بقروض الدخل المحدود في 2021
2022-01-15
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الخامسة
أمطار متفرقة في أغلب المحافظات أعلاها 35 مم في طرطوس
تعاون علمي وفني بين محافظة دمشق وهيئة الاستشعار عن بعد
سماكة الثلوج تصل إلى 5 سم في مناطق مرتفعة بالسويداء
وزارة الإعلام السودانية تغلق مكتب قناة (الجزيرة مباشر) القطرية
أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر
وزير التعليم العالي لـ سانا: إعلان عن مسابقة للمعيدين نهاية الشهر الجاري
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بمشافي الأورام تعويض طبيعة عمل
بعد شهرين على انطلاقها.. تسوية دير الزور تشهد إقبالاً متزايداً
اكتشاف حقل غازي جديد في بئر زملة المهر 1 بتدمر
الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء
2022-01-16
2022-01-16
tarek2012
سابق
قوات الاحتلال تقتحم منزل محافظ القدس وتعتقل ابن شقيقه 12 عاماً
التالي
استعداداً لبطولة الجمهورية… فنية المصارعة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة
انظر ايضاً
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved