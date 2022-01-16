الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء