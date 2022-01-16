استعداداً لبطولة الجمهورية… فنية المصارعة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة الفنية للمصارعة في اللاذقية بطولة المحافظة استعداداً لبطولة الجمهورية المقررة أواخر الشهر الجاري.

ففي منافسات المصارعة الرومانية انتهت بطولة الأوزان بفوز محمد سعيد بوزن 45 كغ ويامن آني بوزن 48 كغ ومبشر كردي بوزن 51 كغ واحمد سعيد بوزن 55كغ و محمد علي اديب بوزن 65 كغ وعبد الرحمن عجيل بوزن 71كغ وخضر فران بوزن 80 كغ ونبيل ناصر بوزن 92 كغ ومحمد سنكري بوزن 110 كغ.

وأسفرت نتائج المصارعة الحرة عن فوز ابراهيم سقا بوزن 45 كغ وايهم فوال بوزن 48 كغ وزين فوال بوزن51 كغ وجلال خوشكار بوزن 55 كغ ونذير احمد بوزن 60 كغ وقسورة احمد بوزن 65 كغ و محمد مكاري بوزن71 كغ واحمد ياسين بوزن82 كغ وصبحي نعنع بوزن 92 كغ واحمد زوزو بوزن 110 كغ.

مشرف اللعبة في اللاذقية خالد حمدي قال في تصريح لـ سانا إن البطولة أقيمت في إطار التحضير لبطولة الجمهورية وعلى أساسها سيتم تشكيل منتخب المحافظة للمشاركة في البطولة القادمة متوقعاً أن يقدم لاعبو المحافظة أداء جيداً ويحرزوا نتائج جيدة في استحقاقهم المركزي المقبل.

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