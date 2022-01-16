موسكو تجدد التحذير من تداعيات توسع الناتو على أمنها القومي

واشنطن-سانا

جدد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف التحذير اليوم من عواقب توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه الشرق على الأمن القومي الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن انتونوف قوله في تعليق نشره على مجلة نيوزويك الأمريكية “إن المحادثات بين روسيا وكل من الولايات المتحدة وممثلي حلف الناتو حول الضمانات الأمنية ركزت على سبل الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا من خلال وضع ضمانات أمنية على أساس مسودات الاتفاقات التي اقترحتها موسكو” مجدداً التشديد على أن روسيا ستبت في مواصلة حوارها مع الولايات المتحدة والناتو بعد تلقيها جواباً مكتوباً على مقترحاتها للضمانات الأمنية.

وكرر انتونوف أن التقدم المستمر لكتلة الناتو إلى الشرق يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي الروسي متسائلاً كيف سيكون رد فعل حكومة الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن أو نيويورك أو لوس أنجلوس تحت القصف .

وكانت جنيف استضافت الأسبوع الماضي مشاورات روسية أمريكية بشأن الضمانات الأمنية فيما عقد اجتماع أخر لمجلس روسيا والناتو في بروكسل تركزت المباحثات فيه أيضاً على الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو .