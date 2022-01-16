وفيات كورونا حول العالم تتجاوز خمسة ملايين و552 ألف شخص

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 خمسة ملايين و552 ألف شخص وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 326199434 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5552440 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 266271344 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 872735 حالة وفاة من أصل 66372563 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 486094 حالة وفاة من أصل 37119961 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 620971 حالة وفاة من أصل 22975723 إصابة.