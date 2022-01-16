الرئيس التونسي: نرفض المحاولات المشبوهة للتدخل الخارجي

تونس-سانا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي لتونس.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا عن سعيد قوله اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن “الدولة التونسية ستبقى واحدة وان الشعب سيبقى واحدا والقضاء سيحاسب كل من يتجرأ على قوانين الدولة” داعيا إلى اضطلاع القضاة الشرفاء بدورهم في المرحلة الراهنة.

وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول استهداف الدولة وأمنها ووحدتها.

وكان الرئيس سعيد الذي بدأ عام 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات ندد في تشرين الأول الماضي بتدخل الكونغرس الأمريكي في شؤون بلاده الداخلية.