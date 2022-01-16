مديرية الآثار والمتاحف تستعيد خمسة تماثيل جنائزية تدمرية

دمشق-سانا

خمس قطع من الآثار التدمرية عبارة عن تماثيل جنائزية متنوعة سرقت خلال سنوات الحرب على سورية تعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف على استعادتها لتصبح جزءاً من مقتنيات متحف دمشق الوطني.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الثقافة تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن هذه القطع من مقتنيات متحف نابو في بيروت اشتراها سابقاً من دور المزادات الأوروبية.

وخلال سنوات الحرب على سورية قامت عصابات من منقبي الآثار في المناطق التي تعرضت لاعتداءات التنظيمات الإرهابية بعمليات تنقيب غير شرعي لسرقة وتهريب الآثار السورية عبر الحدود ولا سيما مع تركيا وبيعها عبر شبكات لتجارة الآثار غير الشرعية للمزادات العالمية حيث تمكنت المديرية من استرداد جزء مهم منها.

يذكر أنه سيتم تسليم القطع الخمس رسمياً إلى وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار والمتاحف.

ميس العاني