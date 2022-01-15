تأهيل الحديقة العامة في السلمية بالاعتماد على توالف البيئة

حماة-سانا

نفذت جمعية أصدقاء سلمية ومؤسسة الآغا خان أعمالاً ومبادرات لتأهيل الحديقة العامة في مدينة السلمية بريف حماة الشرقي من خلال الاستفادة من تدوير توالف البيئة وإطارات السيارات.

وبين معن المير مدير الجمعية في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنسيق الجهود مع مؤسسة الآغا خان ضمن خطة تأهيل الحديقة العامة في مدينة السلمية البالغة مساحتها 52 دونماً والتي تعد متنفساً لأهالي المدينة لافتاً إلى أن أعمال التأهيل بدأت هذا العام بمساحة جزئية في الحديقة حيث تم ترميم بعض التجهيزات وتركيب أخرى جديدة كألعاب الأطفال والمقاعد مع التركيز على استخدام توالف البيئة بهدف التشجيع على استغلالها في صناعة أي شيء مفيد.

بدوره أوضح المشرف على المشروع ليث الخطيب أنه تم التركيز على تركيب مقاعد من خلال تصنيعها من إطارات السيارات التالفة إضافة إلى إنشاء ألعاب للأطفال ومجسمات حيوانية من توالف البيئة وذلك بجهود الكوادر العاملة في المشروع وبأشراف عدد من الفنانين التشكيليين بلمساتهم الفنية الإبداعية لتشكيل تلك المجسمات بأجمل صورة.

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