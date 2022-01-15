نوفاك: سياسات المسؤولين الأوروبيين المتسرعة سبب أزمة الطاقة بأوروبا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن سياسات المسؤولين الأوروبيين المتسرعة وقصر النظر في تعاطيهم مع القضايا الأساسية هي السبب في أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نوفاك قوله في تصريحات اليوم إن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وعلى مدى السنوات القليلة الماضية رفضاً بشكل متعمد عقود الغاز طويلة الأجل وأصرا على الانتقال إلى عقود الصفقات الفورية مشدداً على أن التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة قصيرة المدى تسببت بالمشاكل للسياسيين الأوروبيين وهم الآن يحاولون نقلها إلى الآخرين.

وأشار نوفاك إلى أن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا لكن زيادة الاستثمارات تتطلب الوقت وتوظيف الأموال مشدداً على ضرورة وجود سياسة مبيعات شفافة في السوق الأوروبية وتوقيع عقود طويلة الأجل.

وأوضح نوفاك أن روسيا نفذت كل عقود التوريد طويلة الأجل في العام الماضي كما قامت بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التي حجزت طلبياتها.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعات حادة خلال الأسابيع الماضية حيث تجاوزت العقود الآجلة مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

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