استمرار التسجيل للفصل الإضافي الأول في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري

اللاذقية-سانا

أعلنت وزارة النقل استمرار التسجيل في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري حتى الثالث عشر من شباط المقبل للدراسة في الفصل الإضافي الأول (طلاب مستجدون) وذلك في مقرها الكائن في اللاذقية.

وفي تصريح لـ سانا بين المهندس محمد أحمد مدير عام المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري أن التسجيل يبدأ في الأكاديمية في بداية كل عام فيما يتم فتح فصل إضافي للتسجيل بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول بتاريخ الـ 2 من شباط ويستمر حتى الـ 13 من شباط ويتم بعدها منح مهلة 15 يوماً إضافية لاستكمال تسديد أجور الدراسة الفصلية.

وأوضح أحمد أن الأكاديمية تقدم حسومات للتسجيل لكل من أبناء الشهداء بنسبة 80 بالمئة وللعاملين في قطاع النقل البحري وأبنائهم بنسبة 50 بالمئة وجرحى الجيش وذوي الشهداء بنسبة 40 بالمئة وللعاملين في وزارة النقل والجهات التابعة لها وأبنائهم والمتعاقدين مع القطاع البحري العام والعاملين المنتسبين لاتحاد العمال بنسبة 30 بالمئة ويتم منح الطالب الأول في كل فصل دراسي حسماً عن الفصل الذي يليه بنسبة 60 بالمئة والطالب بالترتيب الثاني بنسبة 50 بالمئة والطالب بالترتيب الثالث يمنح نسبة 40 بالمئة.

ولفت أحمد إلى أن أجور الدراسة الفصلية في الأكاديمية تبلغ 2 مليون ليرة سورية ومهلة تسديد الأجور تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الـ 28 من شباط وحينها يعتبر الطالب غير المسدد غير مسجل في الأكاديمية.

وبين أحمد أن الاختصاصات الموجودة حالياً في الأكاديمية هي (الملاحة) ويتخرج فيها الطالب بصفة ضابط ثان حتى يصل لمستوى ربان و(الميكانيك) ويتخرج فيه الطالب بصفة مهندس بحري ثالث حتى يصل لرتبة كبير مهندسين و(تقنيات إلكترونية أو كهرباء) وهو اختصاص جديد ويتخرج فيه الطالب بصفة ضابط تقنيات إلكترونية.

مهران معلا