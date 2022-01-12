12 قتيلاً جراء حادث تصادم بين حافلة وسيارة في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

أدى حادث تصادم مروع بين حافلة وسيارة في جمهورية جنوب أفريقيا إلى مصرع 12 شخصا ًوإصابة آخرين.

وقالت وزارة النقل وسلامة المجتمع الجنوب أفريقية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في مدينة ليمبوبو ونجم عن فقدان سائق سيارة السيطرة عليها بسبب انفجار أحد إطارتها حيث اصطدمت بحافلة تقل 22 راكباً ما أدى لوقوع هذا العدد من الضحايا.

وأشارت الوزارة إلى أن “النيران اشتعلت في الحافلة وقتل أحد عشر راكباً كانوا محاصرين بداخلها كما قتل سائق السيارة فيما أصيب ستة أشخاص بجروح خطيرة واثنان بإصابات طفيفة ونجا باقي الركاب”.

وطلبت الوزارة من السائقين توخي الحذر وفحص سياراتهم قبل استخدامها بسبب كثرة حوادث الاصطدام مؤخراً.

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