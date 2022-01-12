برلماني إيراني: أولوية وفدنا في مفاوضات فيينا الوصول لاتفاق دائم

طهران-سانا

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وحيد جلال زاده أن أولوية الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا مع المجموعة الدولية هي التوصل لاتفاق دائم لصالح بلاده.

وقال جلال زاده في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية ارنا اليوم “على الرغم من أن أولويتنا وهدفنا هو التوصل إلى اتفاق دائم إلا أننا يجب أن نعترف بأن الاتفاق المؤقت لا يضر بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية” موضحاً أن “هذا الاتفاق قيد الدراسة ولم يتم قبوله أو رفضه بعد”.

وأشار جلال زاده إلى أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي دون دفع تعويضات سياسية واقتصادية وبالتالي فإن التوصل لأي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزامات من قبل جميع الأطراف.

وشدد على أن إيران لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق داعيا إياها لاتخاذ خطوات فعالة لحل المسائل العالقة والالتزام بالتعهدات التي سيتم التوصل إليها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران تسعى في مفاوضات فيينا النووية للوصول إلى اتفاق مستديم ويمكن الاعتماد عليه بما يضمن رفع الحظر المفروض عليها.

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