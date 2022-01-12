إصابة 3 آلاف من موظفي شركة طيران أمريكية بكورونا

واشنطن-سانا

أعلنت شركة يونايتد ايرلاينز الأمريكية عن تخفيض عدد رحلاتها الجوية بضغط من الزيادة الكبيرة في الإصابات بمرض “كوفيد 19” بين موظفيها والتي بلغت آلاف الحالات.

ونقلت شبكة سي ان بي سي عن مسؤول في الشركة قوله إن شركات الطيران الأمريكية ألغت آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية العام وحتى أوائل هذا العام بسبب عدوى كورونا بين أطقمها وسلسلة من العواصف الشتوية.

وأضاف المسؤول إن لدى “يونايتد” نحو 3000 عامل مصاب بفيروس كورونا ما يمثل نحو 4 بالمئة من القوة العاملة للشركة في الولايات المتحدة ولكنه رفض الكشف عن عدد الرحلات التي ستلغيها الشركة.

يذكر أن كبرى شركات الطيران الأمريكية ألغت مئات الرحلات المقررة عشية عيد الميلاد بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون وأعاد العديد من الدول في العالم فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد المكاني لمواجهة التفشي السريع لأوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض.