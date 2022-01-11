واشنطن تنفي صفة الفشل عن مفاوضاتها مع موسكو

واشنطن-سانا

رفض السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان اعتبار المفاوضات التي جرت أمس بين روسيا والولايات المتحدة حول ملف الضمانات الأمنية في جنيف “فاشلة” معتبراً إياها “مثمرة”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات باءت بالفشل قال السفير الأمريكي في حديث لقناة تلفزيونية روسية “لا هذا ليس صحيحاً على الإطلاق وليس لدي انطباع أن هذا هو الاتجاه الذي نتحرك فيه”.

واعتبر ساليفان أن بلاده تسعى للعمل مع الجانب الروسي وأن السبيل الأفضل لتحقيق ذلك يتمثل في إجراء مناقشات غير علنية مثل تلك التي جرت أمس.

وأنهت روسيا والولايات المتحدة أمس مفاوضاتهما حول ملف الضمانات الأمنية والتي دامت أكثر من سبع ساعات في جنيف حيث أعلن رئيس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات أن بلاده دعت الولايات المتحدة إلى إبداء أقصى ما يمكن من المسؤولية في الظرف الراهن وأكدت لها عدم جواز التقليل من أهمية الإخطار المرتبطة باحتمال ازدياد المجابهة.