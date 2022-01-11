طيران النظام السعودي يجدد استهداف المشاريع الحيوية اليمنية في صعدة

صنعاء-سانا

جدد طيران النظام السعودي الليلة استهدافه مشاريع المياه وشبكات الاتصالات في محافظة صعدة اليمنية.

وذكر موقع “المسيرة نت” اليمني أن طيران العدوان السعودي شن 3 غارات على خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تلمص كما عاود استهداف شبكتي الاتصالات في منطقتي العبدين وبني معين التابعتين لمديرية رازح الحدودية في صعدة بأربع غارات.

وأفاد المصدر بأن عدد غارات العدوان على شبكة الاتصالات في منطقة العبدين بلغ ثماني غارات خلال الساعات الماضية.

وكان طيران العدوان السعودي استهدف صباح اليوم بسلسلة غارات شبكات الاتصالات في محافظتي صعدة وعمران اليمنيتين.

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