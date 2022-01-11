أربعة شعراء يتغنون بالوطن وقضاياه والإنسان وهمومه من ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

حملت قصائد الشعراء الأربعة المشاركين في الملتقى الذي أقامه المركز الثقافي في مدينة جبلة قضايا الوطن وهموم الإنسان بأسلوب غلب عليه الشعر الموزون من الشطرين والتفعيلة.

ولم تبتعد القصائد الثلاث التي ألقاها الشاعر محسن فندي عن هذه الموضوعات فتحدث في قصيدة “نام حبيبي” بلسان أم تخاطب روح ابنها الشهيد بين حزنها عليه وفخرها به مبيناً أنه اتخذ الشعر أداة للتنبيه على قضايا الإنسان والوطن وخاصة المرحلة التي تمر بها سورية.

أما الشاعر علي ابراهيم أحمد فشارك بقصائد وجدانية منها “الياسمين” و”عتاب” و”طفلة قلبي” مستخدماً الأسلوب الموزون العمودي مع تكثيف الصور والاهتمام بالبناء الشعري.

ومن جهته الشاعر سامر الخطيب الذي صدرت له ستة دواوين ألقى قصائد وجدانية عدة بأسلوب الشعر الموزون منها “عد نحو ذاتك” و”صلاة الشيخ والراحل” و”إلى من غاب عني” هيمن على مضامينها اشراقات النفس والتأمل والنزعة الصوفية.

وألقت الشاعرة حنان عبد اللطيف التي صدرت لها ثلاثة دواوين قصائد وجدانية وهي “ما الذي سأفعله” و”فراديس الدهشة” و”وماذا بعد” تحاكي الشوق والحنين والحب والرحيل والوطن وفيها فلسفة جاءت بشكل بسيط.

مارينا قبو

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