SCS-NET

التجارة الداخلية تعلن مبادرة لمساعدة مزارعي الحمضيات وتجنيبهم خسائر كبيرة لكساد محصولهم

2022-01-11

دمشق -سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مبادرة لتصنيع العصير المركز بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لمساعدة مزارعي الحمضيات وتجنيبهم تكبد خسائر كبيرة بسبب كساد محصولهم.

وجاء في بيان للوزارة تلقت سانا نسخة أنه بهدف مساعدة مزارعي الحمضيات في سورية وتجنيبهم تكبد خسائر كبيرة بسبب كساد محصولهم تتقدم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمبادرة “تصنيع العصير المركز”.

ووفق البيان سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية لتصنيع عصائر مركزة من الحمضيات الكاسدة وذلك وفق الآلية التالية: توفر وزارة التجارة الداخلية المواد الأولية اللازمة بما فيها الحمضيات “برتقال أو ليمون” والسكر وغيرها من لوازم الإنتاج حسب احتياج كل جمعية.

وتقوم كل جمعية بتصنيع العصير المركز باستخدام إمكانياتها الداخلية وببيع العصائر المنتجة من قبلها للسوق بأسعار مناسبة لتحقيق إيرادات لها وتسدد لوزارة التجارة قيمة المواد الأولية فقط.

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم عمل الجمعية في البيع أو تعذر تصريف كامل الكمية فإن الوزارة ستقوم بسحب الكميات المنتجة من قبل الجمعيات لقاء عمولة تشغيل لكل جمعية ليتم توزيع المنتجات عبر منافذ بيع السورية للتجارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بهذه المبادرة نحقق وارداً مادياً للمزارعين والجمعيات الأهلية على حد سواء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السورية للتجارة بالسويداء: استجرار نحو 80 طناً من حمضيات طرطوس واللاذقية

السويداء-سانا استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء كمية نحو 80 طناً من الحمضيات خلال الموسم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved