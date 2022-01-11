مصر تخسر أمام نيجيريا

ياوندي-سانا

خسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس أمم افريقيا 2022.

وسجل هدف المنتخب النيجيري اللاعب كيليتشي إيهياناتشو ليحصد بذلك نقاط المباراة الثلاث وليصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي السودان وغينيا بيساو والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا بكرة القدم بالفترة بين الـ9 من الشهر الجاري والـ6 من الشهر المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

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