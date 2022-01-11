الصين تلغي بعض الرحلات الجوية القادمة من الولايات المتحدة

بكين-سانا

ألغت الصين أكثر من 24 رحلة جوية قادمة من الولايات المتحدة بعدما ثبتت إصابة العديد من الركاب بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت رويترز عن ادارة الطيران في الصين قولها إنه “تم إلغاء ثماني رحلات جوية في المجمل قادمة من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كورونا وشملت الرحلات الملغاة أربعاً من شركة “يونايتد إيرلاينز” واثنتين من “دلتا إيرلاينز” واثنتين من “أمريكان إيرلاينز”.

كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ كانون الأول الماضي بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب ايجابية.

وتواجه الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الاصابات بالمتحور أوميكرون حيث تضاعف متوسط عدد الحالات المسجلة خلال سبعة أيام إلى 704 آلاف حالة خلال الأيام العشرة الماضية.