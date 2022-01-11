أوليانوف يدعو إلى إلغاء العقوبات الأمريكية الجائرة على إيران

فيينا-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف التأكيد على موقف بلاده الداعم لإيران فيما يخص إلغاء العقوبات الجائرة المفروضة عليها.

وقال أوليانوف في مقابلة مع وكالة طهران تايمز الإيرانية اليوم إن روسيا تقف إلى جانب إيران فيما يخص وصف العقوبات العابرة للحدود غير شرعية وغير بناءة وإن المقترحات لوضع اتفاق جديد غير عقلانية وغير واقعية متوقعاً في الوقت ذاته أن يتم رفع العقوبات الأمريكية عن القطاعات الاقتصادية الأساسية الإيرانية بما في ذلك النفط والتجارة نتيجة لمفاوضات فيينا التي تجري في أجواء عملية وبراغماتية.

وكان أوليانوف أكد أمس الأول أن التوصل إلى النتيجة المنشودة في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد يعتمد على الوقت والجهود المشتركة.

يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا تستضيف الجولة الثامنة من المباحثات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة بشكل فردي عام 2018.