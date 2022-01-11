مشروع لتطوير وتحسين شبكة الاتصالات في طرطوس بقيمة مليار ليرة

طرطوس-سانا

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة طرطوس أعمال توسيع واستبدال الشبكات القديمة في حي الحمرات بالمدينة إضافة للانتهاء من استبدال الشبكات الرصاصية بكامل أحياء المدينة وتركيب ألياف ضوئية وفق أربعة عقود بتكلفة تقارب المليار ليرة سورية.

وأوضح مدير الفرع المهندس بديع ونوس في تصريح لـ سانا أنه يتم العمل لتوسيع وتحديث شبكات المدينة القديمة والتي تتبع للمقسمين الأول والثاني حيث تم استبدال الشبكات الرصاصية القديمة وتوسيع الشبكات أيضا في مناطق لم يكن يوجد فيها مقاسم ضوئية أصلاً مثل الأحياء المجاورة لسوق الهال ووادي الشاطر مبيناً أن غاية المشروع توصيل خدمة الانترنت لمنازل المواطنين عن طريق الألياف الضوئية.

مسؤول الشبكات في الفرع غياث مصطفى أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من عمليات الاستبدال والتوسيع في حي الحمرات والتي تمت تغذيتها بكبل سعته 900 خط بثلاث مجموعات كل مجموعة سعتها 300 خط لتوسيع الشبكة الفرعية وإلغاء الشبكة الرصاصية القديمة لتغيير جودة الانترنت لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من كامل المشروع خلال أسبوع تقريباً.

غرام محمد