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طبيب روسي: نقص المناعة سبب سلالات كوفيد19 الجديدة

2022-01-11

موسكو-سانا

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن السلالات الجديدة لكوفيد19 تظهر نتيجة إصابة الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مياسنيكوف قوله في لقاء تلفزيوني إن الفيروس في جسم الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة يتحور بسرعة كبيرة مقارنة بالآخرين مشيراً إلى أن طفرة الفيروس التاجي كانت تستغرق عدة سنوات إلا أنه في جسم الشخص الذي يعاني نقص المناعة تحصل بسرعة كبيرة.

وأوضح مياسنيكوف أن الأطباء اكتشفوا في جسم أحد المرضى المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية مئات الطفرات للفيروس التي يمكن أن تحصل في الطبيعة خلال نحو عشر سنوات أي أن هؤلاء الأشخاص هم بمثابة حاضنات للفيروس وبهذه الطريقة نفسها حصل تحور أوميكرون.

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