التربية تمنح المتعاقدين تعويض طبيعة عمل ومناطق نائية

دمشق-سانا

سمحت وزارة التربية اليوم بمنح تعويض طبيعة العمل للوظائف التعليمية والإدارية وتعويض المناطق النائية للمتعاقدين لديها عند تجديد التعاقد معهم.

وحسب تعميم تلقت سانا نسخة منه سمحت الوزارة بمنح المتعاقدين لديها والمتعاقدين في المناطق النائية عند تجديد التعاقد معهم تعويض طبيعة العمل حسب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين

بوظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة وتعويض الأماكن النائية بحسب المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته.

وفي تصريح لمندوبة سانا أوضح مدير التنمية الإدارية بالوزارة سامر الخطيب أن التعميم هدفه مساواة المتعاقدين مع العاملين الدائمين لتحسين وضعهم المادي موضحاً أن التعميم يشمل جميع العاملين المتعاقدين على رأس عملهم داخل الغرف الصفية بنسبة 40 بالمئة والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة والمتعاقدين في المناطق النائية إذا كانوا ضمن المناطق النائية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصرف هذه التعويضات بداية من شباط القادم.

رحاب علي وبشرى برهوم

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