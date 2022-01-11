تدريبات عسكرية روسية وسط وجنوب غرب البلاد

موسكو- سانا

بدأ الجيش الروسي اليوم تدريبات عسكرية بمشاركة نحو 3 آلاف جندي وسط وجنوب غرب البلاد.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الدائرة العسكرية الغربية قولها في بيان إن نحو 300 قطعة من المعدات العسكرية تشارك في التدريبات بينها دبابات (تي-72 ب3) وناقلات الأفراد المدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه التدريبات تحسين التنسيق القتالي بين تشكيلات مختلفة ورفع المستوى المهني لأفرادها والتدرب على استخدام أساليب وتكتيكات جديدة لأداء المهام القتالية في ظروف المعركة الحديثة.

ولفت إلى أن التركيز سيكون على الرماية من الأسلحة النارية الخفيفة وأسلحة المدرعات وتنظيم المسيرات في ظروف هجمات فرق الاستطلاع والتخريب التابعة للعدو الوهمي.

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