قميص إسفلتي وصيانة أرصفة خلف مشفى المواساة

دمشق-سانا

نفذت ورشات محافظة دمشق أعمال مد قميص اسفلتي لشارع “زقاق الصخر” خلف مشفى المواساة وتأهيل الأرصفة وتركيب أجهزة إنارة موفرة للطاقة ضمن خطتها لتأهيل وصيانة المرافق العامة والطرقات.

مدير الصيانة في المحافظة المهندس غسان الخطيب بين في تصريح لـ سانا أن ورشات المديرية نفذت أعمال تزفيت للطريق المذكور بطول 500 متر وعرض يتراوح بين 6 و8 أمتار وذلك بعد توسيع الطريق تمهيدا لإيجاد مسارب مرورية تخدم المنطقة قبل البدء بأعمال الحل المروري لعقدة المواساة.

وأشار المهندس الخطيب إلى أن الورشات نفذت أيضاً تأهيل وصيانة الأرصفة وقيام مديرية الإنارة بتركيب 20 جهاز إنارة موفرة للطاقة مع الأعمدة.

فراس صافي