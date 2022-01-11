تأهيل المركز الصحي في قرية الغرب بريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

قامت مديرية الصحة بالحسكة بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بتأهيل المركز الصحي في قرية الغرب بريف المحافظة الجنوبي.

وبين رئيس فرع الهلال علي منصور في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتحقيق استمرارية تقديم الخدمات للمرضى تم تأهيل مركز الغرب عبر تزويده بنظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

وإنجاز أعمال تأهيل تضمنت إنشاء محرقة للنفايات الطبية وتركيب مكيف غاز وإصلاح أعطال شبكة المياه وتجهيز الصيدلية إضافة إلى تأمين أجهزة إطفاء الحريق.

يشار إلى أن المركز الذي تم تأهيله بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يخدم 52 قرية وتجمعاً سكانياً في المنطقة ويستقبل أكثر من 900 مستفيد شهرياً من سكان الريف الجنوبي للمحافظة.

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