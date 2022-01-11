حملة مجانية لمكافحة آفة (فأر الحقل) في قرى ريف حمص

حمص-سانا

أطلقت مديرية الزراعة في حمص اليوم حملة مبيدات مجانية لمكافحة آفة (فأر الحقل) تستمر 3 أيام في قرى ريف المحافظة الغربي.

وأوضح المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص في تصريح لمراسل سانا أن عمليات مكافحة فأر الحقل بدأت في تشرين الثاني من العام الماضي وتم حتى الآن مكافحة نحو 1100 هكتار من الأراضي المصابة ولكن بسبب كثرة بؤر الإصابة تم اليوم اطلاق حملة مجانية في قرى دائرة المركز الغربي وغداً في قرى سهل الحولة حيث يتم تأمين مستلزماتها من المبيدات من قبل المديرية.

من جهته أوضح الدكتور إياد محمد مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أنه يتم تأمين المواد اللازمة والمبيدات مجاناً ويتم إيصالها لحقول المزارعين والجمعيات الفلاحية داعياً المزارعين إلى الحذر عند المكافحة من خلال وضع المبيد ضمن جحور الفئران وعدم وضعها في أماكن رعي المواشي منعا لتسممها موضحا أن ضرر فأر الحقل يصيب كل المحاصيل وخاصة القمح والشعير في مرحلة الأسبال.

المهندس أحمد الحسين رئيس دائرة الوقاية في المديرية بين أن الظروف الجوية والحرارة المرتفعة وعدم تساقط الثلوج أدى إلى حدوث فورات في ظهور آفة فأر الحقل وخاصة في الأراضي التي كانت مهجورة لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة حماة لتنفيذ المكافحة في المناطق المحاذية لها لمنع انتقال الآفة إليها.

يذكر أن عمليات مكافحة فأر الحقل تنفذ بشكل سنوي وخاصة في أراضي المناطق الصخرية والتي لا تخضع لعمليات فلاحة.

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