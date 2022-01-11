ضبط مستودعين مخالفين في حمص واللاذقية

حمص واللاذقية-سانا

ضبطت عناصر مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص واللاذقية مستودعين أحدهما يحتوي أربعة أطنان ونصف الطن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وآخر يضم مواد غذائية للأطفال دون بطاقة بيان وبتاريخ إنتاج مزور.

وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص أنه تم ضبط مستودع يحتوي مواد أولية تدخل في صناعة مقبلات الأطفال تابع لأحد معامل المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة انتهاء الصلاحية حيث تمت مصادرة كامل الكميات لحين البت بها من قبل القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي اللاذقية ضبطت مديرية التجارة الداخلية اليوم مستودعاً في مدينة جبلة يقوم صاحبه بتحميل سيارة شاحنة بكميات من أغذية الأطفال “شيبس-مقبلات” لا توجد عليها أي بطاقة بيان إضافة إلى تزوير المعلومات المتعلقة بتاريخ الإنتاج والصلاحية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر أن المخالف ينقل المادة أيضاً بطريقة غير صحية حيث تمت مصادرة الكميات البالغة 300 كيس وتشميع المستودع واحالة المخالف الى القضاء المختص أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8.

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