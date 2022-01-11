النظام التركي يعتقل 113 عسكرياً

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي 113 شخصاً من القوات المسلحة والكليات العسكرية بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز عام 2016.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن فرع مكافحة الإرهاب التابع لإدارة الشرطة الإقليمية اعتقل 113 شخصاً من أصل 185 صدر بحقهم أوامر اعتقال خلال حملات شنها الفرع في ازمير و40 مقاطعة مختلفة حيث شملت الاعتقالات عسكريين في القوات الجوية والبحرية وعناصر من الشرطة وخفر السواحل وطلاب عسكريين مفصولين.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلاً عن فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.

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