صحة الحسكة: علاج 1200 إصابة باللاشمانيا

الحسكة-سانا

عالجت مديرية صحة الحسكة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي 1200 حالة إصابة باللاشمانيا ضمن الحملة التي تنفذها في ريف المحافظة.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن حملة العلاج تنفذ حالياً في ريف الحسكة الجنوبي عبر الفرق الجوالة التابعة للمديرية وعلى مدار أيام الأسبوع باستثناء أيام العطل حيث يتم تقديم العلاج وكل المعقمات اللازمة مجانا للمصابين داعياً الأهالي إلى ضرورة مراجعة الفرق الجوالة في المناطق التي لا يوجد فيها مركز صحي ثابت للمباشرة بالعلاج.

وأشار خلف إلى أن السبب الرئيس لانتشار الإصابة باللاشمانيا جفاف نهر الخابور وتحوله إلى مستنقعات ما يشكل بيئة مناسبة لانتشار ذبابة الرمل المسبب الأساسي للإصابة مؤكداً استمرار الحملة في الريف الجنوبي للمحافظة وأنه من المتوقع وجود حملة مماثلة قريباً في الريف الغربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت مديرية الصحة عالجت خلال الربع الأخير من العام الماضي 11 ألف حالة إصابة باللاشمانيا عبر المراكز الصحية الثابتة في كل أنحاء محافظة الحسكة.

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