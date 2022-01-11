الصحة العالمية تحذر من إصابة أكثر من نصف الأوروبيين بأوميكرون

كوبنهاغن-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية إصابة أكثر من نصف سكان أوروبا بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير منطقة أوروبا في المنظمة هانس كلوغه قوله اليوم: “بهذه الوتيرة يتوقع معهد القياسات الصحية أن يصاب أكثر من 50 بالمئة من السكان في المنطقة بأوميكرون في الأسابيع الستة إلى الثمانية القادمة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا يعود إلى مجموعة من العوامل بينها الطفرات التي يحملها وزيادة الاختلاط الاجتماعي فيما أعلنت المنظمة عن تسجيل نحو 5ر9 ملايين إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي وهي حصيلة قياسية بزيادة نسبتها 71 بالمئة عن الأسبوع السابق.

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