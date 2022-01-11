الأمم المتحدة تطلب 5 مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان

جنيف-سانا

طلبت الأمم المتحدة اليوم مبلغاً قياسياً بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان هذا العام في ظل كارثة إنسانية يشهدها هذا البلد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة قولها في بيان إن “تمويل خطتها الجديدة يتطلب 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلدهم إلى دول مجاورة”.

وأوضح البيان أن 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5.7 ملايين أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة يحتاجون إلى مساعدة ضرورية هذا العام.

بدوره قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث إن “كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها… رسالتي عاجلة لا تغلقوا الباب بوجه شعب أفغانستان وساعدونا على تجنب انتشار واسع للجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف”.

ومنذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان منتصف آب الماضي بعد احتلال دام لعقدين غرق هذا البلد في فوضى مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة واضافة إلى ذلك شهد في 2021 جفافاً هو الأسوأ منذ عقود.

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