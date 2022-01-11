الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة على المنطقة الساحلية وشرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتتكاثر الغيوم تدريجياً خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 15/5 17/6 16/7 القنيطرة 14/1 15/3 13/3 درعا 16/5 18/6 16/7 السويداء 14/4 16/5 14/6 حمص 18/4 18/5 16/5 حماة 19/4 19/5 17/6 الحسكة 14/6 14/7 13/6 اللاذقية 18/11 20/12 18/11 طرطوس 18/12 20/13 17/11 حلب 14/6 14/6 15/5 إدلب 15/6 15/6 15/5 دير الزور 15/8 16/9 16/7 الرقة 14/5 15/6 15/5

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