الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

مكسيكو-سانا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن اختبارات أجريت له أكدت إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن أوبرادور قوله في تغريدة على موقع تويتر “أبلغكم بأنني أصبت بكوفيد19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر”.

وأوضح أوبرادور أن وزير داخليته آدان أوغوستو لوبيز هيرناديز سيمثله في إحاطاته الصحفية اليومية الصباحية وفي مناسبات أخرى.

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب بها الرئيس المكسيكي بالفيروس بعد أن ثبتت إصابته في الـ 24 من كانون الثاني 2021.

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