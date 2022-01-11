SCS-NET

الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

2022-01-11

مكسيكو-سانا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن اختبارات أجريت له أكدت إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن أوبرادور قوله في تغريدة على موقع تويتر “أبلغكم بأنني أصبت بكوفيد19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر”.

وأوضح أوبرادور أن وزير داخليته آدان أوغوستو لوبيز هيرناديز سيمثله في إحاطاته الصحفية اليومية الصباحية وفي مناسبات أخرى.

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب بها الرئيس المكسيكي بالفيروس بعد أن ثبتت إصابته في الـ 24 من كانون الثاني 2021.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

المكسيك تدعو الولايات المتحدة إلى تغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة

مكسيكو سيتي-سانا دعت المكسيك الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة على خلفية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved