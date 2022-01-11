ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر كانون الأول هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1806 دولارات للأوقية كما ارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بذات النسبة 0.3 بالمئة إلى 1804.90 دولارات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.55 دولاراً للأوقية كما صعد سعر البلاتين واحداً في المئة إلى 949.28 دولاراً للأوقية وكذلك زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1921.74 دولاراً.

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