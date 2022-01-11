توقيف شخص يقوم بعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حماة

حماة-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة القبض على شخص يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى ادعاء من مواطنة بتعرضها لعملية احتيال من قبل شخص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وينتحل اسم حيدر ن حيث قام بإيهامها أنه يستطيع إخلاء سبيل زوجها الموقوف مقابل مبلغ مادي حيث قامت بإرسال حوالة مالية له قيمتها أربعة ملايين ليرة سورية إضافة لتلقي الفرع شكوى ثانية بتعرض مواطن للاحتيال بنفس الطريقة بمبلغ قدره سبعمائة ألف ليرة سورية مقابل تأمين عمل لولده خارج القطر.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه بالتحري وجمع المعلومات تمكن الفرع من كشف الفاعل وقام بإلقاء القبض عليه ويدعى طلال م وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بإنشاء صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم طرماح طرماح وأنه انتحل شخصية المدعو حيدر ن وقام بالاحتيال على المواطنة المذكورة بمبلغ تسعة ملايين ليرة على دفعتين مقابل إخلاء سبيل زوجها وأنه طلب منها تحويل المبلغ باسم المدعو أحمد د والذي تم إلقاء القبض عليه أيضا واعترف بدوره باستلام المبلغ بطلب من صديقه مقابل عشرين ألف ليرة عن كل حوالة.

كما اعترف المقبوض عليه طلال بالاحتيال على المواطن الثاني بنفس الطريقة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية بحجة تأمين عمل لولده على أحد السفن التجارية خارج القطر.

ولفت البيان إلى أنه تم استرداد مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية من المقبوض عليه وسلمت إلى أصحابها أصولاً وأن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.