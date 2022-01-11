روسيا تطور دفعات جديدة من الأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس الروسية أنها تعمل على تطوير دفعات جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لأنظمة تحديد المواقع.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان صدر عن المؤسسة قوله: تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لروس كوسموس حالياً على تطوير دفعة جديدة من الأقمار الصناعية يجري العمل على تطوير ثمانية أقمار من فئة (غلوناس كي) وأربعة أقمار (غلوناس كي 2) المعدلة مشيراً إلى أن الأقمار الجديدة من المفترض أن تنضم لمنظومة (غلوناس) لتحسن من عملها وتزيد من دقتها في تحديد المواقع.

وأشار البيان إلى أن الشركة المذكورة تعمل أيضاً على مشروع لتطوير منظومة جديدة من الأقمار الصناعية قد تضم ستة أقمار من شأنها دعم أنظمة الملاحة وتحديد المواقع للآليات والسفن التي ستكون في مناطق القطب الشمالي.

وكان مدير شركة ريشيتنيوف الروسية نيكولاي تيستويدوف أعلن مؤخراً أن أول قمرين من نوع (غلوناس كي 2) سينضمان إلى منظومة (غلوناس) الملاحية عام 2022 وأول قمر من هذه الفئة سيطلق في الربع الثاني من العام القادم بينما سيطلق القمر الآخر في الربع الثالث من السنة القادمة.