حاكم ولاية فرجينيا يعلن حالة الطوارئ

واشنطن-سانا

فرضت ولاية فرجينيا حالة الطوارئ لمساعدة المستشفيات في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حاكم الولاية رالف نورثهام أعلن في آخر مؤتمر صحفي له بشأن فيروس كورونا قبل مغادرته منصبه حالة الطوارئ لتخفيف الضغط على مستشفيات الولاية.

ويأتي ذلك بعد أن أبلغ مشفى فيرجينيا وجمعية الرعاية الصحية مؤخراً عن رقم قياسي جديد في الاستشفاء اليومي ما يقرب من 200 بالمئة في جميع أنحاء الولاية الشهر الماضي.

وأفاد موقع وورلد ميترز في آخر إحصائية له أن مجمل الإصابات في أمريكا بلغ 61 مليونا و388 ألفا و847 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 859 ألفا و509 وفيات.