مديحة كنيفاتي سيدة متمردة في وثيقة شرف

دمشق-سانا

تخوض النجمة مديحة كنيفاتي دور البطولة في العشارية الدرامية “وثيقة شرف” إلى جانب نخبة من الفنانين السوريين من المخضرمين والشباب.

العشارية التي كتبها مؤيد النابلسي وعثمان جحا وأخرجها باسم السلكا من المقرر أن تعرض على أحد المنصات الرقمية الأحد القادم ضمن توجه جديد تسعى شركات الإنتاج لتكريسه ومسايرة لطابع جديد في المشاهدة الجماهيرية بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من المحطات التلفزيونية.

وتلعب كنيفاتي في العمل شخصية “صفية” وهي سيدة عاشقة للحياة ومتمردة تعيش صراعاً مستمراً مع والدة زوجها التي تلعب دورها الفنانة القديرة “سلمى المصري” وتعيش ضمن بيئة شعبية حيث تتعرض للكثير من الظروف والأحداث.

العمل الذي يجمع كنيفاتي للمرة الأولى مع النجم “لجين إسماعيل” حيث يجسد شخصية زوجها ينتمي للدراما التشويقية الغامضة وهو من إنتاج شركة أفاميا الدولية بالتعاون مع شركة قبنض.

وفي سياق متصل بدأت كنيفاتي بتصوير أولى مشاهدها في مسلسل “شام” الذي ينتمي لفئة المسلسلات السورية الاجتماعية عبارة عن 30 حلقة من إنتاج شركة إيمار الشام وإخراج باسم السلكا أيضاً.

هادي عمران