عبد اللهيان يجدد التأكيد على الحوار لحل الأزمة في اليمن

مسقط-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن الحوار بين جميع الأطراف اليمنية هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في اليمن.

ونقلت وكالة إرنا عن عبد اللهيان قوله في تصريح خلال مباحثاته اليوم في العاصمة العمانية مسقط مع نائب سلطان عمان محمود ال سعيد إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت منذ بدء الأزمة في اليمن ضرورة انتهاج العملية السياسية بهدف حل مشكلات الشعب اليمني”.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية فضلا عن القضايا الرئيسية الراهنة بالمنطقة.

وفي لقاء آخر مع رئيس المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام دعا عبد اللهيان إلى إلغاء الحصار الجائر على الشعب اليمني ووقف الحرب على هذا البلد.