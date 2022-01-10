93 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي ومرتزقتها في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 93 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية وقصف بمختلف الأسلحة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخروقات تضمنت أربع غارات لطيران العدوان وهجمتين للطائرات التجسسية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.